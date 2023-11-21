Депутат Госдумы пожаловался на высокие цены на презервативы

Граждане вынуждены отказываться от покупки средства контрацепции, что приводит к абортам Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить причину резкого подорожания презервативов, сообщает РИА Новости.
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