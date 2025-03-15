Хинштейн: «Корпорации развития Курской области» занималась алкобизнесом за счёт бюджета

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн заявил, что у «Корпорации развития Курской области», которая замешана в деле по строительству фортификационных сооружений в приграничных районах регионах, карма подиспорчена, но она продолжит работу.
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