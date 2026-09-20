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Царьград

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Летучая мышь проникла ночью в квартиру новосибирского ЖК «Околица»

Летучая мышь проникла ночью в квартиру новосибирского ЖК «Околица»

Ночью 19 сентября в новосибирском жилом комплексе «Околица» произошёл нестандартный инцидент: в одну из квартир через открытое окно проникла летучая мышь.

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