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В Узбекистане российская команда провела первую тренировку в рамках подготовки к конкурсу «Безопасная среда»

В Узбекистане российская команда провела первую тренировку в рамках подготовки к конкурсу «Безопасная среда»

Специалисты войск радиологической, химической и биологической защиты ВС РФ отработали элементы огненно-штурмовой полосы.

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