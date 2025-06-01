Он согласен с мнением президента России Владимиром Путиным В интервью американской телекомпании Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог, отвечая на вопрос о возможных поставках Германией дальнобойного оружия Украине, сказал, что согласен с президентом Владимиром Путиным в том, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.