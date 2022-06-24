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Дефолта не будет — Россия начала выплачивать суверенный долг в рублях

Дефолта не будет — Россия начала выплачивать суверенный долг в рублях

Министерство финансов России объявило в четверг, что "полностью” погасило два выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах, направив 12,51 миллиарда рублей ($234,5 млн) в качестве купонных выплат Национальному расчетному депозитарию (НРД).

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