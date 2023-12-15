Илон Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на решение США по Украине

РИАМО - 15 дек. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост американского режиссера Робби Старбака в социальной сети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год, который предусматривает помощь Украине, сообщает РИА Новости.