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Пятый канал

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Разрыв глотки и инсульт: привычка сдерживать чихание может закончиться больницей

Разрыв глотки и инсульт: привычка сдерживать чихание может закончиться больницей

Мы чихаем при простуде, при аллергии, от яркого света и даже от резких запахов. Однако за этим, казалось бы, простым действием скрывается сложный физиологический механизм, который выполняет важнейшую защитную функцию для организма.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
То есть сотряса не будет, только инсульт 🤣
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1 м.