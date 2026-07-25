Разрыв глотки и инсульт: привычка сдерживать чихание может закончиться больницей

Мы чихаем при простуде, при аллергии, от яркого света и даже от резких запахов. Однако за этим, казалось бы, простым действием скрывается сложный физиологический механизм, который выполняет важнейшую защитную функцию для организма.
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