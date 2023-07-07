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Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублей

Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублей

Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублейВ московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей.

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