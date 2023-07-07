Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублей

Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублейВ московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей.