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ЦБ РФ: цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%

ЦБ РФ: цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%

Цены на жилье на российском рынке существенно выросли за последние три года. Конкретные цифры привел директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в беседе с «Российской газетой».

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