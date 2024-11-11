16-летняя школьница погибла во время празднования своего дня рождения

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница погибла в день своего рождения, упав с высоты.Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, происшествие случилось на территории памятника промышленной архитектуры «Красный треугольник».
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