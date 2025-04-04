Апрельское расписание D1 от Лианозово изменится из-за инфраструктурных работ

В апреле в связи с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления, в том числе на первом маршруте Московских центральных диаметров (D1).