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Прежде чем подписать Джошуа Примо, «Клипперс» проконсультировались с сотрудницами: «Должны были убедиться, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку»

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк объяснил, как организации удалось прийти к решению о заключении двустороннего соглашения с защитником Джошем Примо, пропустившим почти год после обвинений в эксгибиционизме.

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