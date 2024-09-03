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Полиция Кубани объявила награду в 500 тысяч рублей за помощь в поимке убийцы девочки

Полиция Кубани объявила награду в 500 тысяч рублей за помощь в поимке убийцы девочки

В Краснодарском крае полиция объявила награду в полмиллиона рублей за достоверную информацию, которая поможет раскрыть убийство 12-летней девочки в хуторе Бураковском Кореновского района.

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