Гендиректор Союза авиапроизводителей России оценил инженерные решения летающего Tesla Roadster. По его мнению, за эффектными трюками стоят уже давно известные технологии.
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