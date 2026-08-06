Игорь Мосийчук* подтвердил использование складов гипермаркетов в Незалежной для тайного хранения вооружений.
«Над Киевом истошный крик - "За Що?!!»: ярый укронацист призвал остановить войну, "иначе сгорит Украина"
Комментарии
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Игорь
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1 м.
Гарибян Сусанна
За що?да за русские города, которые вы бомбите по ночам, за смерть наших детей и женщин мирно спящих в своих постелях. Око за око, зуб за зуб говорят у нас в России. А ещё за наших внуков, ставших на защиту страны своей и отдавших свои жизни за Родину. Вечная им память и слава. А вам -позор, и смерть.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Воюет не Украина ...Воюют УКРАИНОЙ хищные западные глобалисты...Но мы по глобалистам не бьем...Получается : глобалисты по нам бьют...А мы по ним -по Лондону , по Вашингтону - *не моги*?
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1 м.
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