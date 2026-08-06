«Над Киевом истошный крик - "За Що?!!»: ярый укронацист призвал остановить войну, "иначе сгорит Украина"

Гарибян Сусанна

За що?да за русские города, которые вы бомбите по ночам, за смерть наших детей и женщин мирно спящих в своих постелях. Око за око, зуб за зуб говорят у нас в России. А ещё за наших внуков, ставших на защиту страны своей и отдавших свои жизни за Родину. Вечная им память и слава. А вам -позор, и смерть.