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Сенатор Шмитт: Байден стал одним из худших президентов США в истории

Сенатор Шмитт: Байден стал одним из худших президентов США в истории

Действующий президент США Джо Байден является одним из худших президентов в истории страны. Об этом заявил член сената от Республиканской партии от штата Миссури Эрик Шмитт в интервью американскому телеканалу Fox News.

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