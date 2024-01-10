Депутат Лантратова призвала увеличить количество ветеранов труда

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание "Ветеран труда" на всех лиц, которые имеют в определённых профессиях значительный трудовой стаж.
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