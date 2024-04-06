«Это очень дорого!»: половина орловских выпускников готовятся к ЕГЭ с репетиторами

Сегодня, при подготовке детей к ЕГЭ, множество родителей из Орла пользуются услугами репетиторов. Исследователи SuperJob попробовали с помощью опроса узнать, какая часть школьников занимаются с репетиторами, и сколько в среднем денег уходит у орловцев на подготовку своих детей к итоговому экзамену.
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