Продолжается вдумчивое и неспешное разорение Государственной компании «Укрзализныця». Движение товарных поездов на украинской железной дороге под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.
Популярные статьи
- «РФ не смирится и не допустит». Путин пригрозил адептам «анти-России» разрушением своей страны
- Михеев назвал статью Путина «программной установкой», которая может увенчаться большой перекройки карты Восточной Европы
- Кукурузный тризуб как символ нищей Украины: после госпереворота страна ни на что не способна
Свежие комментарии