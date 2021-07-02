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Товарные поезда в Украине будут остановлены – нет топлива

Товарные поезда в Украине будут остановлены – нет топлива

Продолжается вдумчивое и неспешное разорение Государственной компании «Укрзализныця». Движение товарных поездов на украинской железной дороге под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.

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