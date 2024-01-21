Симоньян: Россия сильно отличается от Украины на фоне удара ВСУ по Донецку

Россия в ответ на удар Вооруженных сил Украины по Донецку не поступит аналогично. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».