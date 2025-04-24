В Ереване ветераны и студенты поучаствовали в международной акции "Сад памяти"

РЕН ТВ Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), студенты вузов Еревана и участники международного сообщества "Волонтеры Победы" поучаствовали в международной акции "Сад памяти" в парке Победы в столице Армении.
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