Более 270 млн рублей льготных займов получил нижегородский бизнес от региональной микрокредитной компании за 9 месяцев 2023 года

125 льготных займов на сумму более 270 млн рублей выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (МКК НО) за девять месяцев 2023 года.