Россия не будет участвовать в так называемых «мирных саммитах» на условиях, предложенных киевским режимом или его западными союзниками, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) 15 июля в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии