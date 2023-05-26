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В Москве сотрудники ГИБДД проверяют автомобили на наличие тюнингованных дронов

В Москве сотрудники ГИБДД проверяют автомобили на наличие тюнингованных дронов

Автоинспекторы начали специальную проверку автомобилей в Москве. Силовики будут проверять машины на наличие дронов, сообщил Telegram-канал Mash.

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