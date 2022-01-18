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Как благодаря балу Романовых появились игральные карты и костюмы в «Звездных войнах»

Как благодаря балу Романовых появились игральные карты и костюмы в «Звездных войнах»

Наверняка вы видели карточную колоду, где вместо привычных червонных дам были девушки в кокошниках. Оказывается, у этих карт были реальные прототипы: все они были участниками одного из самых грандиозных балов императорской России.

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