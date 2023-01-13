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Веснина назвала условие для победы Медведева на Australian Open

Веснина назвала условие для победы Медведева на Australian Open

Серебряная призерка Олимпийских игр - 2020 по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала о том, что необходимо экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву для победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает "Чемпионат.

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