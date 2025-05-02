Слушайте альбом «Музыка Победы» на всех музыкальных платформах. Легендарные композиции — «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие — звучат в современной аранжировке в исполнении популярных артистов: Пелагеи, Татьяны Куртуковой, Виктории Дайнеко, Джанго, SHAMAN, Полины Гагариной, Олега Газманова, Uma2rman, Николая Расторгуева.
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