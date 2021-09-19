Латинская Америка поддержала Аргентину в споре с Британией за Мальвины

123ru.net Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Аргентины в споре с Великобританией о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, также они заинтересованы в мирном решении конфликта.
123ru.net Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддержали позицию Аргентины в споре с Великобританией о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, также они заинтересованы в мирном решении конфликта.
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