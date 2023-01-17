Аргументы недели

98 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    кива сильно похож на сумашедшего,слоняется по российским каналам и рассказывает дикие истории. У него каждый раз новы...Экс-депутат Рады ...
  • Валерий Денисов
    Сводя личные счёты со Сталиным Хрущев выпустил на свободу военных преступников бандеровцев, сослал в ссылку маршала П...Сенатор Ковитиди ...
  • Владимир Соловьев
    СЕНАТОР УЧИТЕ ИСТОРИЮ. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ВОЛГОГРАДА - ЦАРИЦЫН! И НЕ НАДО НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ ВМЕСТО И...Сенатор Ковитиди ...

Bangkok Post: в Таиланде взорвался танкер во время прохождения техобслуживания

Bangkok Post: в Таиланде взорвался танкер во время прохождения техобслуживания

В Таиланде произошел взрыв танкера без топлива. Об этом пишет Bangkok Post. Как сообщает газета, изначально на танкере Smooth Sea 22 начался пожар, а затем последовал взрыв.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх