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Александр Ролик: «Участие в акциях, посвященных 80-летнему юбилею Победы помогает молодежи больше узнать о Великой Отечественной в

Александр Ролик: «Участие в акциях, посвященных 80-летнему юбилею Победы помогает молодежи больше узнать о Великой Отечественной в

Сенатор РФ - представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Александр Ролик во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета принял участие в патриотической акции «Международный Вальс Победы».

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