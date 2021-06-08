Тюменские власти ответили, чем опасны продавцы «ягод из Киргизии»

Роспотребнадзор разъяснил, почему не стоит покупать ягоды у частных лиц Частные лица, торгующие различной продукцией вне стационарных торговых точек, не проходят медицинские осмотры и могут быть носителями различных инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор разъяснил, почему не стоит покупать ягоды у частных лиц Частные лица, торгующие различной продукцией вне стационарных торговых точек, не проходят медицинские осмотры и могут быть носителями различных инфекционных заболеваний.
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