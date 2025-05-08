Фронт рушится, ВСУ откатываются: Россия развивает удар на Донбассе Юлия СоколоваНа мирноградско-торецком направлении Донбасса развивается ситуация, которую военные эксперты уже называют одной из самых серьёзных катастроф для Вооружённых сил Украины за последние месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии