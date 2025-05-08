Фронт рушится, ВСУ откатываются: Россия развивает удар на Донбассе Юлия СоколоваНа мирноградско-торецком направлении Донбасса развивается ситуация, которую военные эксперты уже называют одной из самых серьёзных катастроф для Вооружённых сил Украины за последние месяцы.