Он напомнил, что актер пришел к власти на лозунгах мира.фото: mid.ruУкраинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий завершился весной 2024 года) стал предателем еврейского народа, заявил 2 марта в интервью медиахолдингу «Красная звезда» глава МИД России Сергей Лавров.