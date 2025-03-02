Он напомнил, что актер пришел к власти на лозунгах мира.фото: mid.ruУкраинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий завершился весной 2024 года) стал предателем еврейского народа, заявил 2 марта в интервью медиахолдингу «Красная звезда» глава МИД России Сергей Лавров.
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