Европа начинает гореть: невидимые диверсанты работают как по расписанию

Недавно «Репортёр» уже рассказывал о происшествиях в Болгарии и Италии на военных заводах, поставляющих Украине боеприпасы.
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