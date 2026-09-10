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Аргументы и Факты

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Зеленский сбежал из Киева после ударов: главная новость СВО 10 сентября

Зеленский сбежал из Киева после ударов: главная новость СВО 10 сентября

Пока в Киевской области после новых ударов высокоточным оружием начались веерные отключения света, а военные поражали склады предприятия по производству безэкипажных катеров и дронов, Владимир Зеленский находился за тысячи километров от происходящего.

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