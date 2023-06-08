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Крымский мост временно закрыли из-за антитеррористических учений

Крымский мост временно закрыли из-за антитеррористических учений

Антитеррористические учения проходят на Крымском мосту, из-за чего переправа временно закрыта, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

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