Первая ступень Starship впервые успешно вернулась на стартовую посадку

X/SpaceX Многоразовая первая ступень космического корабля Starship американской компании SpaceX в ходе тестового полета впервые успешно вернулась на стартовую площадку и была "поймана" специальными захватами.
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