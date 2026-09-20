Ормуз и Баб-эль-Мандеб становятся двумя из четырех всадников Апокалипсиса для Европы

Альтернатива во льдах Арктики дождалась своего часа Фото: Michael Probst / AP Хуситы после довольно скоротечной военной операции, приведшей к захвату ими городов Моха и Дхубаб на побережье Красного моря, а также острова Перим (Майюн) и ряда островов архипелага Ханиш, поставили под свой контроль, по сути, весь Баб-эль-Мандебский пролив.
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