Ормуз и Баб-эль-Мандеб становятся двумя из четырех всадников Апокалипсиса для Европы

Альтернатива во льдах Арктики дождалась своего часа Фото: Michael Probst / AP Хуситы после довольно скоротечной военной операции, приведшей к захвату ими городов Моха и Дхубаб на побережье Красного моря, а также острова Перим (Майюн) и ряда островов архипелага Ханиш, поставили под свой контроль, по сути, весь Баб-эль-Мандебский пролив.