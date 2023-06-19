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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Классический суп харчо из говядины с рисом

Суп харчо из говядины – традиционное грузинское блюдо, хорошо известное за пределами Грузии. На это есть веская причина – блюдо это исключительно вкусное, имеющее характерный насыщенный вкус благодаря входящей в него смеси специй хмели-сунели.

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