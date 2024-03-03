Невское скольжение: как прошел Кубок Первого канала в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся четвертый в истории Кубок Первого канала, в котором участвовали три команды под руководством фигуристок, ныне не выступающих: Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой.
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