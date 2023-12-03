Politico: США стремятся не отставать от КНР в гонке высокотехнологичного оружия

Соединённые Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения.
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