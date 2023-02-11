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Обмен с участием четырех клубов под угрозой срыва из-за физического состояния Гэри Пэйтона II

Серьезные опасения по физическому состоянию защитника Гэри Пэйтона II по итогам его медосмотра в «Голден Стэйт» поставили под угрозу обговоренный в четверг четырехсторонний обмен с участием «воинов», «Детройта», «Атланты» и «Портленда».

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