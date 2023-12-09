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День прав человека и Всемирный день футбола: какие еще праздники отмечают 10 декабря в России и в мире

День прав человека и Всемирный день футбола: какие еще праздники отмечают 10 декабря в России и в мире

День прав человека и Всемирный день футбола: какие еще праздники отмечают 10 декабря в России и в мире Анна ФедороваКаждый год, вступая на порог 10 декабря, мы оказываемся в эпицентре разнообразных праздников, охватывающих церковные, государственные и профессиональные сферы.

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