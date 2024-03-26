Он взял заказ в одном из микрорайонов города. Ехать надо было на железнодорожную станцию и успеть не просто к поезду.
ТАКСИ
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Он взял заказ в одном из микрорайонов города. Ехать надо было на железнодорожную станцию и успеть не просто к поезду.
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