Правда ли, что яйца после варки нельзя охлаждать холодной водой? Шеф-повар объяснил

Многие привыкли сразу после варки опускать яйца в холодную воду, чтобы их было легче чистить. Но действительно ли такой способ безвреден? Шеф-повар объяснил, когда этот приём оправдан, а в каких случаях от него лучше отказаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии