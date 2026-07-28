Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Правда ли, что яйца после варки нельзя охлаждать холодной водой? Шеф-повар объяснил

Правда ли, что яйца после варки нельзя охлаждать холодной водой? Шеф-повар объяснил

Многие привыкли сразу после варки опускать яйца в холодную воду, чтобы их было легче чистить. Но действительно ли такой способ безвреден? Шеф-повар объяснил, когда этот приём оправдан, а в каких случаях от него лучше отказаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии