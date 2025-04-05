Бывшая жена Паши Техника назвала виновных в его гибели

«Зная, что Паша закодирован от опиатов, они все равно его поили опиатами», — заявила Ева Карицкая. Бывшая жена скончавшегося 4 апреля рэпера Паши Техника опубликовала шокирующие подробности последних дней жизни музыканта.
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