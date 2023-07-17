"НЕ ну а чё, мы НЕ можем помолиться?": окончательно обнаглевшие мигранты, попытались отнять оружие у сотрудников полиции

На фоне усугубляющейся ситуации с мигрантами активизировались российские правоохранители. Рейды проходят один за другим, что вызывает сильное возмущение со стороны плохо говорящих по-русски граждан.
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