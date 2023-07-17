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"НЕ ну а чё, мы НЕ можем помолиться?": окончательно обнаглевшие мигранты, попытались отнять оружие у сотрудников полиции

"НЕ ну а чё, мы НЕ можем помолиться?": окончательно обнаглевшие мигранты, попытались отнять оружие у сотрудников полиции

На фоне усугубляющейся ситуации с мигрантами активизировались российские правоохранители. Рейды проходят один за другим, что вызывает сильное возмущение со стороны плохо говорящих по-русски граждан.

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Комментарии
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Нина Грекова
Мигранты, Россию превращают в &quot;помойку&quot; и &quot;проходной двор&quot;. Надо разбираться с Министерством труда миграции и занятости. На каком основании и кто способствовал - притоку &quot;этих дикарей&quot;. Построили для них мечети, а толку никакого. А в Таджикистане есть русские церкви? Уверена, что нет.
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40 мин.
Николай
А Узбекистан с Таджикистаном это тоже Россия?
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18 мин.
Аркадий Шацкий
Провокация со стороны ОМОН, не там врага ищут.
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13 мин.

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