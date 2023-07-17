"НЕ ну а чё, мы НЕ можем помолиться?": окончательно обнаглевшие мигранты, попытались отнять оружие у сотрудников полиции

Нина Грекова

Мигранты, Россию превращают в "помойку" и "проходной двор". Надо разбираться с Министерством труда миграции и занятости. На каком основании и кто способствовал - притоку "этих дикарей". Построили для них мечети, а толку никакого. А в Таджикистане есть русские церкви? Уверена, что нет.