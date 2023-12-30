Настя Ивлеева снова извинилась за «голую вечеринку» — ведь «Россия умеет прощать». В отличие от первого извинения, в котором блогер бойко объясняла, что это была просто неправильно поданная презентация ее арт-проекта для «Плейбоя», где она раньше была главным редактором, сейчас 32-летняя Анастасия со слезами на глазах размышляла на камеру о своей жизни, говорила о том, что начинает понимать, что оторвалась от реальности, что у нее есть искреннее желание измениться — стать новой, взрослой.
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
Комментарии
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Андрей Гришаев
Лолита вообще грязь, мерзость🤮
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14 час.
людмила коптякова
Лолита - гнида мерзкая. Запретить им всем выходить в эфир и НИКАКИХ концертов. Мрази!!!
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13 час.
МГ
Миша Граник
О каком "возвращении" вы говорите? Вот прямо сейчас, в 21.40 30.12 на НТВ идет шоу "СуперСтар", которое ведет Лолита. Как ни в чем небывало.
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12 час.
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