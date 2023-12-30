Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность

Настя Ивлеева снова извинилась за «голую вечеринку» — ведь «Россия умеет прощать». В отличие от первого извинения, в котором блогер бойко объясняла, что это была просто неправильно поданная презентация ее арт-проекта для «Плейбоя», где она раньше была главным редактором, сейчас 32-летняя Анастасия со слезами на глазах размышляла на камеру о своей жизни, говорила о том, что начинает понимать, что оторвалась от реальности, что у нее есть искреннее желание измениться — стать новой, взрослой.