В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

Лаборатория Касперского в курсе решения Вашингтона запретить на территории США продукты компании. В пресс-службе разработчика сообщили, что таким образом Штаты будут способствовать развитию киберпреступности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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